Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг

В декабре 2024 года стало известно, что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний.

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