Мостовой высказался о «чемпионской игре»

Мостовой о «чемпионской игре»: «Термин придумали журналисты. Мы, кто всю жизнь отдал футболу, никогда не делим игру на чемпионскую или какую-то другую»
Александр Мостовой заявил, что термин «чемпионская игра» придумали журналисты.
«Мы, кто всю жизнь отдал футболу, никогда не делим игру на чемпионскую или какую-то другую. Все же знают, что три очка дают за любую игру. И часто бывают ужасные матчи, но потом ты один раз дошел до ворот, ударил и попал в девятку или забил после рикошета от защитника. Причем такие игры бывают с любыми соперниками – и с сильными, и со слабыми. Многие порой заявляют, что какие-то команды по игре недостойны чемпионства. Но возьмите матч «Спартака» с «Акроном» (3:2). В нем же были грубейшие ошибки игроков «Акрона», поэтому «Спартак» взял три очка. А разве игра «Зенита» с «Химками» (1:0) была чемпионской? Обычная игра, причем «Химки» могли и ничью сделать, хотя до этого неделю не тренировались. С учетом того, что есть в клубе – и состав, и главный тренер, и финансовые ресурсы – «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в первой тройке. Он там и находится. Я еще в начале чемпионата сказал, что интрига в нем будет до последних туров. Так и получится. Параллели с 2017 годом? Да не было в том сезоне у «Спартака» чемпионской игры, тогда был сумасшедший фарт с голами на 95-й минуте и ударами в девятку. И кому какая разница, какая игра тогда была у «Спартака», если он стал чемпионом России? Термин «чемпионская игра» придумали журналисты», – сказал бывший полузащитник сборной России.