Канчельскис: Угальде мыслями уже в АПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре в последних матчах форварда московского "Спартака" Манфреда Угальде.

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"Низкая результативность Угальде? Видимо, он все свое забил уже осенью. Может, мыслями уже в АПЛ или другом европейском чемпионате, куда его отправляли сразу после успешного результативного отрезка. Ну тут не только Угальде сбавил — весь "Спартак" не блещет", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

После возобновления текущего сезона Российской Премьер-Лиги коста-риканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему удалось 1 раз поразить ворота и 2 раза отдать партнерам по команде голевые передачи. При этом в первой части сезона форвард за 22 матча забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро.