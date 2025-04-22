Экс-игрок «Арсенала» временно возглавил клуб из Чемпионшипа

Английский «Норвич Сити» объявил об уходе Йоханнеса Хоффа Торупа с поста главного тренера клуба. Временно исполняющим обязанности наставника команды будет экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир.

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«Хотя мы назначили этого тренера, ориентируясь на долгосрочную перспективу и в соответствии с более широкой стратегией и направлением развития клуба, к сожалению, последние результаты и выступления привели нас к необходимости перемен. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Йоханнесу и его помощнику. Они оба фантастические люди, которые неустанно работали, чтобы помочь улучшить и продвинуть вперёд наш футбольный клуб. Мы все желаем им всего наилучшего на следующем этапе их карьеры», приводит слова спортивного директора Бена Кнаппера официальный сайт клуба.

Сообщается, что Джек Уилшер будет временно руководить первой командой на протяжении двух оставшихся матчей сезона в рамках Чемпионшипа.

«Норвич Сити» занимает 14-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа сезона-2024/2025. Команда набрала 53 очка за 44 матча.