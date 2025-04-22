«Шахтер» может упустить часть дохода за трансфер Мудрика из-за допинга

«Шахтер» может упустить бонусы в 30 млн евро за трансфер Мудрика в «Челси», если вингера дисквалифицируют за допинг
«Шахтер» может упустить часть дохода за трансфер Михаила Мудрика из-за допинга.
В декабре 2024 года стало известно, что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний. Сейчас он временно отстранен от футбола. Игроку может грозить длительная дисквалификация.
«У «Шахтера» есть личный интерес. С его переходом в «Челси» связаны бонусы за его выступления. Если он не будет играть, это создаст проблемы для нас, потому что мы потенциально можем потерять 30 миллионов евро. Таким образом, «Шахтер», «Челси» и Мудрик – мы в одной лодке. Мы все поддерживаем Мудрика и надеемся, что вскоре ему разрешат продолжать играть в футбол», – сказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин в интервью GiveMeSport.