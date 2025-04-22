«Шахтер» может упустить часть дохода за трансфер Мудрика из-за допинга

«Шахтер» может упустить часть дохода за трансфер Михаила Мудрика из-за допинга.

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В декабре 2024 года стало известно, что украинский полузащитник сдал положительный допинг-тест. Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно. Утверждалось, что Михаилу сделали инъекцию стволовых клеток коровы в сборной, они могли содержать мельдоний. Сейчас он временно отстранен от футбола. Игроку может грозить длительная дисквалификация.