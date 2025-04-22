Карло Анчелотти может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных.

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в назначении итальянского специалиста на пост главного тренера национальной команды. Переговоры могут ускориться в ближайшие 10 дней, сообщает Relevo.

Утверждается, что CBF предлагает Анчелотти зарплату, сопоставимую с той, которую он получает в «Реале». Если Карло согласится, то станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных, если не самым. Контракт будет действовать до конца чемпионата мира-2026.

Бразильцы рассматривают и другие кандидатуры, в частности, Жорже Жезуша. Однако именно Анчелотти является фаворитом.