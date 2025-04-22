Бразилия предлагает Анчелотти зарплату, сопоставимую с той, которую платит «Реал». Карло может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных (Relevo)

Sports.ru

Карло Анчелотти может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных.

Анчелотти может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных
© Sports.ru

Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в назначении итальянского специалиста на пост главного тренера национальной команды. Переговоры могут ускориться в ближайшие 10 дней, сообщает Relevo.

Утверждается, что CBF предлагает Анчелотти зарплату, сопоставимую с той, которую он получает в «Реале». Если Карло согласится, то станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных, если не самым. Контракт будет действовать до конца чемпионата мира-2026.

Бразильцы рассматривают и другие кандидатуры, в частности, Жорже Жезуша. Однако именно Анчелотти является фаворитом.

Футбол
Реал