Мбаппе не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе» в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в выездной встрече 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Ранее сообщалось, что Мбаппе получил повреждение лодыжки.

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Француз пропустил недавний матч Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) из-за дисквалификации, к которой добавилось повреждение. Предполагалось, что 26-летний футболист вернётся на поле уже в ближайшем игре с «Хетафе», которая состоится в среду, 23 апреля, однако, похоже, Карло Анчелотти не станет рисковать форвардом перед финалом Кубка Испании с «Барселоной».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 50 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.