Таланта из ЦСКА назвали никаким

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев потерял физические кондиции.

По его словам,

«Файзуллаев сдал физически и стал никакой. А хороший парень ведь, 21 год всего! Устал, устал физически и морально. А еще захвалили его — чуть ли не «Реал» Мадрид пророчили! К таким ребятам, которые только на пути к тому, чтобы стать хорошими футболистами, надо деликатно подходить, у них совсем другое мировоззрение. Их перехваливать нельзя, надо наоборот внушать быть собой всегда недовольными, каждую игру. Потому что надо работать над собой, исправлять свои ошибки, — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.