Парфенов: в наше время даже мертвые оживали на матч «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

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