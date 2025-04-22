Тимощук ответил, кто из экс-игроков «Зенита» мог бы заиграть в «Баварии»

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, кто из экс-игроков сине-бело-голубых мог бы заиграть в «Баварии». Он выделил трёх футболистов — Николаса Ломбертса, Павла Погребняка и Андрея Аршавина.

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«Николас Ломбертс мог крепко играть на уровне защитных функций, Павел Погребняк очень хорошо смотрелся, Аршавин безусловно. Если бы «Бавария» могла усилиться тремя-четырьмя игроками «Зенита», то этого было бы достаточно», — приводит слова Анатолия Тимощука Metaratings.

Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» с февраля 2007-го по июль 2009 года и с июля 2013-го по июль 2015 года. Футбольную карьеру украинец завершил в феврале 2017 года в казахстанском «Кайрате». Также долгое время он выступал за «Баварию» и «Шахтёр».