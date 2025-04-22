Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал работу на поле, заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе испанского клуба.

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Ранее представитель футболиста Геннадий Голубин сообщил «Матч ТВ», что Захарян досрочно завершил сезон из‑за рецидива травмы. По словам представителя, футболист восстановится к началу предсезонных сборов клуба.

— Он работает на поле, выполняет упражнения с высокой интенсивностью. Но ему еще только предстоит начать работу с командой, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне 21‑летний Захарян из‑за повреждений провел за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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