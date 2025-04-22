Игроки «Химок» обратились в палату по разрешению споров РФС
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что несколько игроков подмосковных «Химок» обратились в палату РФС по разрешению споров, которая подтвердила наличие финансовых долгов клуба перед футболистами.
«Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии. Тем футболистам, которые ещё этого не сделали, советуем не откладывать дело в долгий ящик. Профсоюз готов помочь в подготовке необходимых документов. Если говорить о практике фонда ФИФА и FIFPro, то там требуют документы, подтверждающие попытки взыскания долга: обращения в национальную палату или в суд. Однако без подтверждающих бумаг обращаться бессмысленно», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».
Ранее подмосковный клуб сообщил об уходе с тренерского мостика Франка Артиги, исполняющим обязанности главного тренера красно-черных после испанского специалиста стал Магомед Адиев.
После этого, а также из-за длительных задержек по выплате заработной платы игроки основного состава «Химок» собирались бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита», но после встречи с главой лиги Александром Алаевым вышли на тренировку в полном составе, им выплатили зарплату за декабрь.
Матч на «Газпром Арене» состоялся и закончился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
На данный момент химчане располагаются на 12-ом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 6 баллов, от стыковых матчей «Химки» отделяют только лучшие дополнительные показатели, в сравнении с грозненским «Ахматом».