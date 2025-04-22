Игроки «Химок» обратились в палату по разрешению споров РФС

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что несколько игроков подмосковных «Химок» обратились в палату РФС по разрешению споров, которая подтвердила наличие финансовых долгов клуба перед футболистами.

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«Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии. Тем футболистам, которые ещё этого не сделали, советуем не откладывать дело в долгий ящик. Профсоюз готов помочь в подготовке необходимых документов. Если говорить о практике фонда ФИФА и FIFPro, то там требуют документы, подтверждающие попытки взыскания долга: обращения в национальную палату или в суд. Однако без подтверждающих бумаг обращаться бессмысленно», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

Ранее подмосковный клуб сообщил об уходе с тренерского мостика Франка Артиги, исполняющим обязанности главного тренера красно-черных после испанского специалиста стал Магомед Адиев.

После этого, а также из-за длительных задержек по выплате заработной платы игроки основного состава «Химок» собирались бойкотировать матч 25-го тура РПЛ против «Зенита», но после встречи с главой лиги Александром Алаевым вышли на тренировку в полном составе, им выплатили зарплату за декабрь.

Матч на «Газпром Арене» состоялся и закончился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

На данный момент химчане располагаются на 12-ом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 6 баллов, от стыковых матчей «Химки» отделяют только лучшие дополнительные показатели, в сравнении с грозненским «Ахматом».