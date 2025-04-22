Тимощук назвал партнеров по «Зениту», которые могли бы усилить «Баварию»

Тренер по стандартным положениям и экс-полузащитник петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук, вспоминая период выступления в составе мюнхенской «Баварии», назвал имена партнеров из обоймы сине-бело-голубых того времени, которые бы смогли усилить состав гранда немецкого футбола.

© Спорт день за днем

«Николас Ломбертс мог крепко играть на уровне защитных функций, Павел Погребняк очень хорошо смотрелся, Аршавин безусловно. Если бы «Бавария» могла усилиться тремя-четырьмя игроками «Зенита», этого достаточно», – приводит слова Тимощука Metaratings.ru.

Украинский полузащитник провел за «Зенит» два отрезка своей профессиональной карьеры: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы.

В четырехлетнюю паузу между данными периодами Тимощук выступал в составе «Баварии», с которой стал обладателем Лиги Чемпионов, а также дважды становился чемпионом Германии и обладателем национального кубка.

Профессиональную футбольную карьеру Анатолий завершил в 2017 году в составе казахстанского «Кайрата». С того же времени и по сей день Тимощук занимает должность в тренерском штабе Сергея Семака в петербургском «Зените».