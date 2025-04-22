Тимощук назвал партнеров по «Зениту», которые могли бы усилить «Баварию»
Тренер по стандартным положениям и экс-полузащитник петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук, вспоминая период выступления в составе мюнхенской «Баварии», назвал имена партнеров из обоймы сине-бело-голубых того времени, которые бы смогли усилить состав гранда немецкого футбола.
«Николас Ломбертс мог крепко играть на уровне защитных функций, Павел Погребняк очень хорошо смотрелся, Аршавин безусловно. Если бы «Бавария» могла усилиться тремя-четырьмя игроками «Зенита», этого достаточно», – приводит слова Тимощука Metaratings.ru.
Украинский полузащитник провел за «Зенит» два отрезка своей профессиональной карьеры: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы.
В четырехлетнюю паузу между данными периодами Тимощук выступал в составе «Баварии», с которой стал обладателем Лиги Чемпионов, а также дважды становился чемпионом Германии и обладателем национального кубка.
Профессиональную футбольную карьеру Анатолий завершил в 2017 году в составе казахстанского «Кайрата». С того же времени и по сей день Тимощук занимает должность в тренерском штабе Сергея Семака в петербургском «Зените».