Названы три претендента на пост главного тренера «Лестера» в случае увольнения Руда

«Лестер» составил список возможных кандидатов на замену Руда ван Нистелроя в должности главного тренера. В шорт-листе находятся Ли Карсли, Дэнни Рол и Рассел Мартин. Об этом сообщает Sky Sports.

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На стартовавшей неделе главный тренер «Лестера» Руд Ван Нистелрой обсудит свое будущее с руководством клуба. У голландского специалиста появится ясность, останется ли он на тренерском мостике «Лестера» на следующий сезон. После поражения от «Ливерпуля» ван Нистелрой подтвердил, что хочет остаться, однако боссы «Лестера» могут решить иначе, учитывая удручающие результаты при Руде.

Домашнее поражение в матче 33-го тура АПЛ от «Ливерпуля» (0:1) накануне лишило «Лестер» математических шансов удержаться в Премьер-Лиге. Команда вылетела в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.