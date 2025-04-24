УЕФА отменит овертаймы в Лиге чемпионов

УЕФА изменит правила овертаймов в матчах Лиги чемпионов, сообщает Bild.

По информации источника, овертаймов больше не будет. Если оба матча плей-офф к исходу 90-й минуты второй игры закончатся вничью, то команды сразу проведут серию пенальти. Отмечается, что данное решение должны принять в мае.

В полуфиналах Лиги чемпионов-2024/25 «ПСЖ» сыграет против «Арсенала» и «Интер» встретится с «Барселоной».

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».