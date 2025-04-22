«ПСЖ» упустил победу над «Нантом» в перенесённом из-за ЛЧ матче Лиги 1

Завершился матч 29-го тура Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ». Игра была перенесена из-за участия парижан в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного судьи встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Команды не смогли выявить победителя, счёт — 1:1.

Первый гол в игре был забит на 33-й минуте. С передачи вингера Ли Кан Ина отличился португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья. На 84-й минуте полузащитник «Нанта» Дуглас сравнял счёт. Голкипер Матвей Сафонов попал в заявку парижан, но на поле не появился.

«ПСЖ», оформивший досрочную победу в чемпионате Франции 5 апреля, довёл количество набранных в сезоне очков до 78 и увеличил отрыв от «Марселя» до 23 очков. «Нант» с 31 очком в 30 матчах располагается на 14-й строчке.