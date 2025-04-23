Головин рассказал, по каким вопросам с ним советуются игроки «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что одноклубники советуются с ним по бытовым вопросам, передает «Чемпионат».

«Единственное, может, по бытовым вопросам со мной много советуются. К нам вот пришел новый форвард — Мика Биерет. Он сказал: «Я квартиру нашел. Она действительно может стоить €40 тыс. в месяц?» Я ответил, что да», — сказал Головин.

Головин отметил, что Биерет очень удивился, а также попросил Головина показать свою квартиру. Она оказалась в два раза дешевле, а Биерет отметил, что она больше и лучше.

«Арендодатель живет напротив меня: знает меня, на игры ходит. Видит, что я не тусовщик, который квартиру разносит. А цены выросли очень сильно», — сказал Головин.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.