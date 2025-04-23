Головин назвал единственный клуб в России, в который никогда не перейдет

Воспитанник ПФК ЦСКА, а ныне полузащитник французского «Монако» Александр Головин назвал единственный клуб в России, в который никогда не перейдёт. Он заявил, что для него табу — это трансфер в «Спартак».

© Чемпионат.com

— То есть «Зенит» для тебя не табу?

— Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.