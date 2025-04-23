Футболист махачкалинского «Динамо» перенес операцию на колене

Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо успешно перенес операцию на колене в одной из немецких клиник, сообщает пресс‑служба клуба из Дагестана.

© ФК «Динамо» (Махачкала)

Словенец получил разрыв крестообразной связки колена в матче 23‑го тура РПЛ с подмосковными «Химками» в начале апреля.

— Джапо успешно прооперировали в одной из клиник Германии. Сейчас Ян дома в Словении, где его ждет несколько недель восстановления, а потом — длительная реабилитация, — говорится в сообщении.

Джапо 22 года, в текущем сезоне он провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил два мяча.

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