Головин посетовал на футбольный беспредел в Сибири

Российский полузащитник Александр Головин посетовал на проблемы с футболом в его родном городе Калтан (Кемеровская область). Его комментарий приводит «Чемпионат».

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По словам Головина, по всей Сибири в плане футбола происходит беспредел.

«Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут — всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придет», — заявил он, добавив, что ему грустно такое видеть.

Ранее Головин возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов «Монако». Сообщалось, что его зарплата составляет 320 тысяч евро в месяц.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018-го. До этого полузащитник играл за московский ЦСКА.