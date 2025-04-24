Глушаков не определил фаворита дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что затрудняется назвать фаворита предстоящего матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА. Игра состоится 26 апреля и начнётся в 19:30.

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«Фаворита тяжело назвать в таком дерби, понятно, что на стадионе будут больше болеть за «Спартак», чтобы команда выиграла. Здесь психология больше сыграет роль, главное, чтобы многие не перегорели перед таким матчем. Это игра за шесть очков, ЦСКА нужна победа для того, чтобы попасть в тройку, а «Спартаку» для борьбы за чемпионство нужно выиграть во всех матчах. Преимущество «Спартака» — домашние стены», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. У армейцев 48 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками. Действующий чемпион России — «Зенит».