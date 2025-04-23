Баббель заявил, что Клопп не возглавит «Реал»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Баварии» и «Гамбурга» Макрус Баббель заявил, что известный немецкий тренер Юрген Клопп не возглавит мадридский «Реал» в случае ухода Карло Анчелотти. Бабббель аргументировал свою позицию тем, что давление в «Реале» выше, чем в «Ливерпуле», который Клопп покинул летом 2024-го. Сейчас Юрген работает глобальным руководителем в компании Red Bull.

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