Полузащитник «Акрона» назвал Дзюбу наставником

Полузащитник «Акрона» Ифет Джаковац рассказал о роли форварда тольяттинцев Артема Дзюбы.

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«У меня не тот типаж, который может подойти для того, чтобы стать, например, капитаном команды. А что касается Артема, то да, он действительно наставник», – цитирует Джаковаца Metaratings.ru.

Дзюба проводит дебютный сезон в составе «Акрона». На его счету 7 голов и 4 голевых передачи в 17 матчах РПЛ. В текущем розыгрыше форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Джаковац перебрался в «Акрон» зимой за 1 млн евро из сербского клуба «Бачка Топола». Провел в РПЛ 4 матча и забил 1 гол.

Джаковац выступает за сборную Боснии и Герцеговины.