В «Крыльях Советов» рассказали, почему готовы делить с «Акроном» стадион

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян рассказал «Матч ТВ», по какой причине не видит сложностей в том, чтобы продолжать делить с «Акроном» стадион в Самаре.

© ПФК «Крылья Советов»

В нынешнем сезоне и «Акрон», и «Крылья Советов» проводят домашние матчи на «Солидарность Арене» в Самаре.

— Сейчас вы делите домашний стадион с «Акроном», и понятно, что это не очень комфортно. Известно ли, будете ли делить арену и в предстоящем сезоне?

— А почему дискомфортно?

— Поле портится, на него оказывается большая нагрузка.

— Есть множество стадионов по всему миру, которые принимают две команды, и две команды играют домашние матчи на одном поле.

— То есть вас устраивает, что две команды в Самаре делят одно поле сейчас?

— В принципе, и мы, и руководство «Акрона» все время общаемся между собой. Стараемся находиться в диалоге с точки зрения клиентских сервисов и с точки зрения удобства для футболистов, а также модифицировать и оснащать арену так, чтобы двум командам и болельщикам было комфортно, — сказал Тер‑Абрамян «Матч ТВ».

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