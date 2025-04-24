Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» высказался о подготовке своей команды к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 26 апреля, в Москве.

© Чемпионат.com

«Очень сложный матч, победа в нем нам необходима, три очка в нем нам очень нужны. Соперник тяжелый, сложный, но мы все прекрасно понимаем и, конечно же, готовимся на максимуме для того, чтобы увезти из Москвы победу», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).