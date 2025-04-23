Юран: по-человечески хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран заявил, что хотел бы видеть «Краснодар» чемпионом России. Чёрно-зелёные после 25 туров лидируют в чемпионате России, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.

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