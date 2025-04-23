Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал махачкалинское «Динамо». В 24-м туре РПЛ команды обыграла «Спартак» (2:1), после чего футболисты дали много интервью, в которых высоко оценивали свой коллектив. Однако уже через неделю, в 25-м туре РПЛ, «Динамо» уступило одному из аутсайдеров чемпионата — «Оренбургу» (1:2).

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