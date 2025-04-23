«Неделю кричали, что «Спартак» обыграли». Быстров раскритиковал махачкалинское «Динамо»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал махачкалинское «Динамо». В 24-м туре РПЛ команды обыграла «Спартак» (2:1), после чего футболисты дали много интервью, в которых высоко оценивали свой коллектив. Однако уже через неделю, в 25-м туре РПЛ, «Динамо» уступило одному из аутсайдеров чемпионата — «Оренбургу» (1:2).
«Чем отличается большой клуб от маленького? В большом ты не имеешь права после победы, какой бы она ни была, расслабиться. А эти шашки выхватили, Пальцев — 10 интервью подряд дал. Герой недели — “Спартак” обыграл. У них подготовка к этому матчу была “очень тяжелая”. Они на недельку себя почувствовали звёздами, а в следующем матче их “Оренбург” гонял. Я играл командах, которые идут внизу — в “Тосно” и “Анжи”. Обычно они сидят по номерам изучают соперника, но после большой победы — »йууууухуууу" и не тренируются до четверга. Не умеют они собираться. Они Оренбургу слили, еще кому-нибудь слабому сольют, и о них все забудут. В этом и виден уровень команды. Зато целую неделю кричали — мы “Спартак” обыграли, мы — чемпионы!» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, футбол!»