Губерниев назвал ситуацию с «Химками» позорной

Губерниев о «Химках»: «Зачем нужно было заниматься фигней и позориться в РПЛ?»
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что считает позорной ситуацию с долгами «Химок».
На прошлой неделе подмосковный клуб сообщил об уходе Франка Артиги с поста главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Магомеда Адиева. При подготовке к игре 25‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1) футболисты пропустили несколько тренировок в знак протеста из‑за ухода Артиги и многомесячных задержек зарплаты.
Затем глава РПЛ Александр Алаев побывал в расположении «Химок» и заявил, что в клубе было введено внешнее управление, в этот же день игроки вышли на тренировку в полном составе, им выплатили зарплату за декабрь.
— Не понимаю, зачем нужно было заниматься этой фигней, прекрасно можно играть во Второй лиге, не тратить деньги и не позориться в РПЛ. Выход может быть один — переименовать ФК «Химки» в ФК «Сходня», тогда бы подтянулись мощнейшие инвесторы, а сейчас они будут прозябать. Сходня — жемчужина Подмосковья, воспетая Владимиром Семеновичем Высоцким: «Автобусом до Сходни доезжаем, а там — рысцой, и не стонать». Подтянулся бы серьезный бизнес, а не вот это вот всё. Владельцы команды не сделали ставку на сходненскую общественность, потому что Химки цементирует Сходня — это знают все. Раз уж Сходня в свое время стала частью Химок, хоть я был и против, нужно опираться на её людей. На кого опираются владельцы нынешних «Химок»? Непонятно, — сказал Губерниев «Матч ТВ».