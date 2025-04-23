Губерниев назвал ситуацию с «Химками» позорной

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что считает позорной ситуацию с долгами «Химок».

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На прошлой неделе подмосковный клуб сообщил об уходе Франка Артиги с поста главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Магомеда Адиева. При подготовке к игре 25‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1) футболисты пропустили несколько тренировок в знак протеста из‑за ухода Артиги и многомесячных задержек зарплаты.

Затем глава РПЛ Александр Алаев побывал в расположении «Химок» и заявил, что в клубе было введено внешнее управление, в этот же день игроки вышли на тренировку в полном составе, им выплатили зарплату за декабрь.