Агент Артиги рассказал, получал ли тренер новые предложения

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-тренера «Химок» Франка Артиги заявил, что специалист пока не получал новых предложений.

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«Сейчас рано говорить на эту тему. В конце чемпионата различные клубы будут менять тренеров, и Артига – достойная кандидатура. Он ставит хороший футбол», – цитирует Селюка «РБ Спорт».

Артига возглавил «Химки» в начале текущего сезона, покинул команду на прошлой неделе, будучи на 12-й строчке РПЛ. Задолженность по зарплате перед испанцем клуб не погасил.

Артига работал с «Родиной» и академией «Барселоны».

Ранее сообщалось, что интерес к тренеру проявляет «Торпедо», выступающее в Первой лиге. О переговорах не говорилось.

После ухода Артиги «Химки» возглавил экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев.