Червиченко: любая ошибка Помазуна будет расценена как предательство

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном участии в матче "Спартак" - ЦСКА вратаря Ильи Помазуна.

"Если Помазун выйдет в старте в матче с ЦСКА, будет испытывать сильное давление — он только перешёл из армейского клуба. На спартаковских трибунах хватает сектантов. Мне кажется, Илья будет максимально стараться защищать ворота, но любая непреднамеренная ошибка будет расценена как предательство или игра в пользу ЦСКА. На Помазуне будет лежать большой груз ответственности", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Московский "Спартак" и ЦСКА встретятся друг с другом 26 апреля на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, в последнем туре из-за повреждения основного голкипера Александра Максименко место в воротах красно-белых занял Илья Помазун, который перешёл в "Спартак" из ЦСКА в последнее зимнее трансферное окно.