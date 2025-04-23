Батраков может перейти в «Зенит»

Николай Наумов, бывший президент московского «Локомотива», предположил, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков может перейти в петербургский «Зенит».

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«Тот же Батраков будет думать, как уйти в команду, которая будет бороться за золото, например, в «Зенит». Вполне он может оказаться в «Зените», – приводит слова Наумова Legalbet.

Наумов не исключил и возможности переезда Батракова в Европу. По его словам, футболист не очень доволен текущей ситуацией в «Локомотиве», понимая, что с имеющимся составом команда не способна бороться за чемпионство.

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, отметившись 13 голами и 10 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.