Мюллер ответил, почему оставался верен «Баварии» на протяжении многих лет

Мюллер ответил на вопрос, почему оставался верен «Баварии» на протяжении многих лет
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, по какой причине он оставался верным мюнхенскому клубу на протяжении многих лет.
«Бавария» — замечательный клуб, и я никогда не хотел уходить. Конечно, были времена, когда всё шло не очень хорошо. Например, мой бывший тренер Луи ван Гал хотел привезти меня в Англию, но я тогда не уехал. И вот теперь, после стольких лет я всё ещё здесь и чувствую себя прекрасно», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее 35-летний немец объявил, что покинет мюнхенский клуб в конце сезона.
Мюллер – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет. В текущем сезоне игрок забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 37 матчах. В составе мюнхенцев Мюллер выиграл 32 трофея. Томас 12 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.