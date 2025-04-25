Роналду остается? Что случилось с Малкомом? Что творится в Саудовской Аравии

К победе в чемпионате близок экс-игрок «Локомотива». А на лето у клубов снова грандиозные трансферные планы.

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Сезон в топ-5 лигах Европы и РПЛ подходит к концу. Обо всех основных интригах мы прекрасно знаем. А как дела в Саудовской Аравии? Там чемпионат также вошёл в заключительную фазу. Возьмёт ли Криштиану Роналду титул, кто станет лучшим бомбардиром и что нового у экс-игроков РПЛ? Рассказываем.

«Аль-Наср» снова не первый. И, кажется, останется без золота

Криштиану Роналду оказался в Саудовской Аравии в январе 2023 года. «Аль-Наср» планировал доминацию в лиге после подписания португальца. Но в итоге два сезона подряд команда оставалась без титула. И сейчас клуб снова не первый: за пять туров до финиша «Аль-Наср» занимает третье место. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» – восемь очков. Отыграть столько почти нереально. Наверняка эта история мотивирует Роналду остаться на Ближнем Востоке и всё же стать чемпионом. Для этих целей «Аль-Наср» летом снова сменит тренера: Стефано Пиоли так и не помог Криштиану взять золото.

«Аль-Иттихад» же под руководством Лорана Блана идёт за вторым трофеем за три сезона. Отрыв от «Аль-Хиляля» составляет шесть очков (68-62). До конца сезона у клуба остаётся встреча только с одним топ-соперником – «Аль-Насром» (30-й тур). Упустить титул будет трудно. Хотя ещё в середине сезона казалось, что фаворит гонки именно «Аль-Хиляль».

За тройкой сильнейших команд Саудовской Аравии гонится «Аль-Ахли». Он отстаёт от «Аль-Насра» всего на два очка. Есть возможность оставить Роналду и вовсе без медалей!

Роналду во второй раз подряд идёт за званием лучшего бомбардира. А Бензема всё равно на голы

В сезоне-2023/2024 Криштиану забил 35 мячей в 30 встречах чемпионата и стал лучшим бомбардиром саудовской лиги. Сейчас 40-летний португалец снова близок к итоговой победе в гонке. В 27 играх он отличился 23 раза: темп снизился, впрочем, как и у конкурентов. Например, в сезоне-2023/2024 Александр Митрович (второе место) забил 28 мячей, а сейчас у форварда «Аль-Хиляля» всего 14 голов (седьмое место).

Компанию Роналду в топ-3 списка бомбардиров составляют Айван Тони («Аль-Ахли», 19 мячей) и, внимание, Абдерразак Хамдалла («Аль-Шабаб», 19) – 34-летний форвард из Марокко. Следом идёт экс-партнёр Роналду по «Реалу» Карим Бензема. Форвард «Аль-Иттихада» забил 18 мячей, но его это мало волнует. На вопрос о гонке за Криштиану француз ответил кратко: «Мне всё равно. Самое главное – чемпионский титул».

Как дела у экс-игроков РПЛ?

Сразу семь бывших футболистов РПЛ сейчас выступают в Саудовской Аравии. В списке: защитник Марио Митай («Аль-Иттихад», экс-«Локомотив»), полузащитники Матиас Норманн («Аль-Раед», экс-«Ростов» и «Динамо» Москва), Франсуа Камано («Дамак», экс-«Локомотив»), а также нападающие Малком («Аль-Хиляль», экс-«Зенит»), Фэшн Сакала («Аль-Фейха», экс-«Спартак»), Мохамед Конате («Эр-Рияд», экс-«Ахмат») и Витиньо («Аль-Иттифак», экс-ЦСКА).

В прошлом сезоне чемпионом стал экс-вингер «Зенита». А теперь к титулу близок Марио Митай: в нынешнем чемпионате албанец провёл 14 матчей, забил один мяч и оформил два ассиста. Бывший защитник «Локомотива», правда, скорее футболист ротации. Однако свой вклад в потенциальное золото совершенно точно внёс.

Малком же за 26 туров чемпионата совершил 15 (8+7) результативных действий. В прошлом сезоне российский бразилец забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач. Форвард «Аль-Хиляля» регрессировал по статистике. Возможно, из-за этого команда и перестала быть фаворитом гонки за золото.

Команды других экс-футболистов РПЛ не борются за высокие места. «Аль-Иттифак» с Витиньей занимает восьмое место, «Эр-Рияд» с Конате – девятый, «Дамак» с Камано – 11-й, «Аль-Фейха» с Сакалой – 14-я. Главные проблемы возникли у «Аль-Раеда» Матиаса Норманна. Клуб занимает последнее, 18-е место. До спасительной 15-й строчки – семь очков.

У клубов Саудовской Аравии амбициозные планы на лето

Два прошлых летних трансферных окна получились мощными для клубов из Саудовской Аравии. Изменять традициям на Ближнем Востоке не собираются. Пока что новостей о потенциальных сделках не так много. Но по именам потенциальных кандидатов на трансферы можно понять уровень амбиций саудовцев. TZ сообщает об интересе клубов Саудовской Аравии к вингеру «Баварии» Лерою Зане. А Sport.es рассказал, что «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» встретились со спортивным руководством «Барселоны», чтобы обсудить покупку четырёх игроков. В список входят Френки де Йонг, Рональд Араухо, Жюль Кунде и даже Рафинья!

Ранее испанские СМИ активно отправляли в Саудовскую Аравию форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Однако Marca 23 апреля сообщила, что мадридцы близки к подписанию нового контракта с бразильцем до 2030 года. А английский The Telegraph поделился информацией об интересе «Аль-Насра» к полузащитнику «Челси» Мойсесу Кайседо. Саудовцы готовы отдать за эквадорца € 116 млн.

И главное: останется ли Роналду в Саудовской Аравии?

Криштиану Роналду – главный актив чемпионата Саудовской Аравии. Потеря португальца = потеря большого интереса к лиге. Поэтому «Аль-Наср» провёл работу по подписанию нового контракта с форвардом. Действующее соглашение Роналду с клубом заканчивается летом 2025 года.

Инсайдер Marca Хосе Феликс Диас сообщает, что Криштиану и «Аль-Наср» заключат новый двухлетний контракт: первый год гарантирован, второй – с опцией продления. Зарплата Роналду останется в размере € 200 млн. Но у португальца расширится масштаб проектов, с помощью которых Саудовская Аравия продвигает свой бренд в мире. Отмечается, что сотрудничество может выйти на другой уровень: Роналду, возможно, станет лицом «Валенсии», которую может купить саудовская королевская семья. Ещё были слухи, что Криштиану подпишет краткосрочный контракт с «Сити» или «Челси», чтобы сыграть на клубном ЧМ ближайшим летом, но они пока не подтвердились.