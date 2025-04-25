Чемпионат Саудовской Аравии — 2024/2025, таблица, шансы на золото, игра Роналду, Бензема, Малкома, Аль-Наср, Аль-Хиляль

Чемпионат.comиещё 1

К победе в чемпионате близок экс-игрок «Локомотива». А на лето у клубов снова грандиозные трансферные планы.

Роналду остается? Что случилось с Малкомом? Что творится в Саудовской Аравии
© Чемпионат.com

Сезон в топ-5 лигах Европы и РПЛ подходит к концу. Обо всех основных интригах мы прекрасно знаем. А как дела в Саудовской Аравии? Там чемпионат также вошёл в заключительную фазу. Возьмёт ли Криштиану Роналду титул, кто станет лучшим бомбардиром и что нового у экс-игроков РПЛ? Рассказываем.

«Аль-Наср» снова не первый. И, кажется, останется без золота

Криштиану Роналду оказался в Саудовской Аравии в январе 2023 года. «Аль-Наср» планировал доминацию в лиге после подписания португальца. Но в итоге два сезона подряд команда оставалась без титула. И сейчас клуб снова не первый: за пять туров до финиша «Аль-Наср» занимает третье место. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» – восемь очков. Отыграть столько почти нереально. Наверняка эта история мотивирует Роналду остаться на Ближнем Востоке и всё же стать чемпионом. Для этих целей «Аль-Наср» летом снова сменит тренера: Стефано Пиоли так и не помог Криштиану взять золото.

«Аль-Иттихад» же под руководством Лорана Блана идёт за вторым трофеем за три сезона. Отрыв от «Аль-Хиляля» составляет шесть очков (68-62). До конца сезона у клуба остаётся встреча только с одним топ-соперником – «Аль-Насром» (30-й тур). Упустить титул будет трудно. Хотя ещё в середине сезона казалось, что фаворит гонки именно «Аль-Хиляль».

За тройкой сильнейших команд Саудовской Аравии гонится «Аль-Ахли». Он отстаёт от «Аль-Насра» всего на два очка. Есть возможность оставить Роналду и вовсе без медалей!

Роналду во второй раз подряд идёт за званием лучшего бомбардира. А Бензема всё равно на голы

В сезоне-2023/2024 Криштиану забил 35 мячей в 30 встречах чемпионата и стал лучшим бомбардиром саудовской лиги. Сейчас 40-летний португалец снова близок к итоговой победе в гонке. В 27 играх он отличился 23 раза: темп снизился, впрочем, как и у конкурентов. Например, в сезоне-2023/2024 Александр Митрович (второе место) забил 28 мячей, а сейчас у форварда «Аль-Хиляля» всего 14 голов (седьмое место).

Компанию Роналду в топ-3 списка бомбардиров составляют Айван Тони («Аль-Ахли», 19 мячей) и, внимание, Абдерразак Хамдалла («Аль-Шабаб», 19) – 34-летний форвард из Марокко. Следом идёт экс-партнёр Роналду по «Реалу» Карим Бензема. Форвард «Аль-Иттихада» забил 18 мячей, но его это мало волнует. На вопрос о гонке за Криштиану француз ответил кратко: «Мне всё равно. Самое главное – чемпионский титул».

Как дела у экс-игроков РПЛ?

Сразу семь бывших футболистов РПЛ сейчас выступают в Саудовской Аравии. В списке: защитник Марио Митай («Аль-Иттихад», экс-«Локомотив»), полузащитники Матиас Норманн («Аль-Раед», экс-«Ростов» и «Динамо» Москва), Франсуа Камано («Дамак», экс-«Локомотив»), а также нападающие Малком («Аль-Хиляль», экс-«Зенит»), Фэшн Сакала («Аль-Фейха», экс-«Спартак»), Мохамед Конате («Эр-Рияд», экс-«Ахмат») и Витиньо («Аль-Иттифак», экс-ЦСКА).

В прошлом сезоне чемпионом стал экс-вингер «Зенита». А теперь к титулу близок Марио Митай: в нынешнем чемпионате албанец провёл 14 матчей, забил один мяч и оформил два ассиста. Бывший защитник «Локомотива», правда, скорее футболист ротации. Однако свой вклад в потенциальное золото совершенно точно внёс.

Малком же за 26 туров чемпионата совершил 15 (8+7) результативных действий. В прошлом сезоне российский бразилец забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач. Форвард «Аль-Хиляля» регрессировал по статистике. Возможно, из-за этого команда и перестала быть фаворитом гонки за золото.

Команды других экс-футболистов РПЛ не борются за высокие места. «Аль-Иттифак» с Витиньей занимает восьмое место, «Эр-Рияд» с Конате – девятый, «Дамак» с Камано – 11-й, «Аль-Фейха» с Сакалой – 14-я. Главные проблемы возникли у «Аль-Раеда» Матиаса Норманна. Клуб занимает последнее, 18-е место. До спасительной 15-й строчки – семь очков.

У клубов Саудовской Аравии амбициозные планы на лето

Два прошлых летних трансферных окна получились мощными для клубов из Саудовской Аравии. Изменять традициям на Ближнем Востоке не собираются. Пока что новостей о потенциальных сделках не так много. Но по именам потенциальных кандидатов на трансферы можно понять уровень амбиций саудовцев. TZ сообщает об интересе клубов Саудовской Аравии к вингеру «Баварии» Лерою Зане. А Sport.es рассказал, что «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» встретились со спортивным руководством «Барселоны», чтобы обсудить покупку четырёх игроков. В список входят Френки де Йонг, Рональд Араухо, Жюль Кунде и даже Рафинья!

Ранее испанские СМИ активно отправляли в Саудовскую Аравию форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Однако Marca 23 апреля сообщила, что мадридцы близки к подписанию нового контракта с бразильцем до 2030 года. А английский The Telegraph поделился информацией об интересе «Аль-Насра» к полузащитнику «Челси» Мойсесу Кайседо. Саудовцы готовы отдать за эквадорца € 116 млн.

И главное: останется ли Роналду в Саудовской Аравии?

Криштиану Роналду – главный актив чемпионата Саудовской Аравии. Потеря португальца = потеря большого интереса к лиге. Поэтому «Аль-Наср» провёл работу по подписанию нового контракта с форвардом. Действующее соглашение Роналду с клубом заканчивается летом 2025 года.

Инсайдер Marca Хосе Феликс Диас сообщает, что Криштиану и «Аль-Наср» заключат новый двухлетний контракт: первый год гарантирован, второй – с опцией продления. Зарплата Роналду останется в размере € 200 млн. Но у португальца расширится масштаб проектов, с помощью которых Саудовская Аравия продвигает свой бренд в мире. Отмечается, что сотрудничество может выйти на другой уровень: Роналду, возможно, станет лицом «Валенсии», которую может купить саудовская королевская семья. Ещё были слухи, что Криштиану подпишет краткосрочный контракт с «Сити» или «Челси», чтобы сыграть на клубном ЧМ ближайшим летом, но они пока не подтвердились.

Футбол
Марио Митай
Рональд Араухо
Абдерразак Хамдалла
Матиас Норманн
Жюль Кунде
Лоран Блан
Стефано Пиоли
Франсуа Камано
Александр Митрович
Мохамед Конате
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Динамо
Аш-Шабаб
Реал
Зенит
Спартак