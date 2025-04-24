Чемпионат России по футболу, лучшие бомбардиры клубов РПЛ — Спартак, Зенит, Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Динамо, статистика

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Иван Сергеев вышел на первое место в «Крыльях Советов», а что у других?

Лучшие бомбардиры в российской истории клубов РПЛ
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Иван Сергеев, забив в 24-м туре РПЛ «Химкам», стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории клуба. Рекорд нападающего самарцев — повод вспомнить главных снайперов всех команд нашего чемпионата. Знаете ли вы, кто забил больше всего голов за «Спартак», «Зенит» или «Краснодар»?

«Краснодар» — Фёдор Смолов

У «Краснодара» лучший снайпер в истории сейчас находится в команде. Смолов вернулся в краснодарский клуб перед нынешним сезоном из московского «Динамо». Фёдор забил за «быков» 68 мячей в разных турнирах: 54 — в чемпионате, девять — в еврокубках, пять — в Кубке России и Суперкубке. Выступая за «Краснодар», дважды выигрывал гонку бомбардиров РПЛ. У его ближайшего преследователя Джона Кордобы – 56 голов, так что через год колумбиец вполне может выйти на первое место.

«Зенит»Александр Кержаков

Кержаков завершил карьеру восемь лет назад, но по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром в истории «Зенита». У нападающего 162 гола за петербуржцев. В РПЛ Александр забил за родной клуб 120 мячей, в еврокубках — 26, в Кубке страны — 16. В сезоне-2004 стал в составе сине-бело-голубых лучшим бомбардиром чемпионата. В «Зените», как и в сборной России, погоню за Кержаковым устроил Артём Дзюба и, возможно, догнал бы Александра, останься он до конца карьеры в Санкт-Петербурге. Но в итоге остановился на 108 голах.

«Спартак» — Квинси Промес

У «Спартака» лучший бомбардир в истории — Никита Симонян, ещё из советской эпохи. В топ-5 — Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Фёдор Черенков и Юрий Гаврилов. Родионов с Черенковым поиграли за московскую команду и в чемпионате России, но если брать голы только с 1992 года, то тут вне конкуренции Промес. Легионер из Нидерландов забил 114 мячей: 94 — в РПЛ, 15 — в Кубке страны и Суперкубке, пять — в еврокубках. В сезоне-2017/2018 стал лучшим бомбардиром лиги. Квинси мог бы быть уже в топ-3 «Спартака» в истории, если бы не арест в ОАЭ.

ЦСКА — Вагнер Лав

Лучший бомбардир в российской истории ЦСКА тоже легионер. Вагнер Лав наколотил 124 мяча: 85 — в чемпионате, 30 — в еврокубках, девять — в Кубке страны и Суперкубке. Бразилец финишировал первым в гонке снайперов РПЛ в сезоне-2008. Задержись Вагнер Лав в составе армейцев подольше, скорее всего, стал бы обладателем клубного рекорда за все времена. А так лидером остался легендарный Григорий Федотов, в честь которого назван символический клуб бомбардиров. Он первым выбил сотню, а за ЦСКА оформил 137 мячей.

«Динамо»Олег Терёхин

В российской истории «Динамо» больше всех забил экс-нападающий Терёхин, который отыграл за московский клуб пять сезонов во второй половине 1990-х. Олег наколотил 79 мячей за бело-голубых: 67 — в чемпионате, восемь — в еврокубках и четыре — в Кубке России. В сегодняшнем составе «Динамо» нет никого, кто в ближайшее время мог бы перекрыть достижение Терёхина. Сам он уступает трём бомбардирам советского периода — Сергею Соловьёву, Константину Бескову и Валерию Газзаеву.

«Локомотив» — Дмитрий Лоськов

Лоськов — бомбардир №1 в «Локомотиве» за все времена. Дмитрий, несмотря на то что играл на позиции полузащитника, а не центрфорварда, забил 128 мячей за железнодорожников. В РПЛ — 99, в еврокубках — 17, в Кубке России и Суперкубке — 12. Более того, Лоськов дважды становился лучшим снайпером чемпионата. Другие звёзды атаки «Локомотива» не дотянули до отметки в 100 голов. В сегодняшнем составе нет футболистов, входящих хотя бы в топ-10.

«Рубин» — Гёкдениз Карадениз

Список лучших бомбардиров в российской истории «Рубина» возглавляет легионер. Турецкий атакующий полузащитник забил 52 мяча за 10 сезонов в казанской команде: 39 — в чемпионате, 10 — в еврокубках и три — в Кубке России. В РПЛ наиболее результативным для Карадениза был сезона-2014/2015, когда он стал автором семи голов. Гёкдениз и сейчас в «Рубине», но уже как тренер фарм-клуба. Наиболее близок к нему по результативности Алехандро Домингес, у которого 43 гола.

«Ростов» — Александр Маслов

А вот у «Ростова» (ранее — «Ростсельмаша») лучший бомбардир в российской истории — тот, кто и должен им быть по амплуа. Центрфорвард Маслов отдал шесть лет карьеры ростовскому клубу. Чуть-чуть не дотянул до сотни, забив 97 мячей. Правда, не все на высшем уровне — 32 гола Александра в Первой лиге сезона-1994 помогли команде вернуться в элиту. Ещё 58 раз нападающий отличился в РПЛ и семь — в Кубке России. В 1996 году Маслов выиграл гонку бомбардиров чемпионата.

«Акрон»Андрес Понсе

Тольяттинский клуб — совсем молодой, был создан в 2018 году. Поэтому лучший бомбардир в его истории не мог забить много. На первом месте сейчас находится легионер: у венесуэльца Понсе 17 голов за «Акрон»: 14 — в Первой лиге и переходных матчах за место в РПЛ, ещё три — в Кубке России. Интересно, что после выхода в элиту тольяттинцы расстались со своим рекордсменом. Понсе отыграл за «Акрон» всего полтора сезона. Из нынешнего состава ближе всех к нему защитник Константин Савичев с 11 голами.

«Динамо» Махачкала — Абакар Гаджиев

У южного «Динамо» в его современном виде тоже короткая история. В 2021 году клуб был воссоздан на базе ФК «Махачкала» спустя 14 лет после расформирования. Список бомбардиров дагестанской команды возглавляет его нынешний игрок Гаджиев. У 21-летнего вингера 28 голов на разных уровнях: 23 мяча Абакар забил за «Динамо»/«Махачкалу» во Второй лиге, по одному — в Первой лиге и РПЛ, ещё три — в Кубке России. В топ-4 находится Гамид Агаларов с 11 голами, хотя пришёл только в августе 2024-го.

«Крылья Советов»Иван Сергеев

Нападающий Сергеев стал лучшим бомбардиром в российской истории «Крыльев Советов», забив бо́льшую часть из своих 59 мячей ещё в Первой лиге. В сезоне-2020/2021 Иван установил рекорд подэлитного дивизиона — его 41 гол помог самарской команде вернуться в РПЛ. В высшем дивизионе Сергеев отличился за самарцев 13 раз, в Кубке России — пять. Нападающий превзошёл достижение другого бывшего центрфорварда «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

«Химки» — Андрей Тихонов

Возможно, вы удивитесь, но легенда «Спартака» — лучший бомбардир в российской истории самого страдающего клуба РПЛ этого сезона. Тихонов, выступая за «Химки», забил 47 голов. Львиную долю — в Первом дивизионе. Там экс-полузащитник положил 39 мячей. Ещё по четыре — в РПЛ и Кубке России. В двух чемпионатах Андрей становился самым результативным игроком подмосковной команды. Из нынешнего состава химчан ближе всех к нему Александр Руденко с 24 голами.

«Ахмат» — Андрей Федьков

Бывший нападающий «Ахмата» (тогда ещё «Терека»), отыгравший за клуб из Грозного три сезона в 2000-х, остаётся его лучшим бомбардиром в российский период. У Федькова 54 гола. Больше всего — в Первой лиге (42). В Кубке России — шесть, в РПЛ — четыре, в еврокубках — два. Именно Андрей забил, пожалуй, самый ценный мяч в истории «Ахмата», принеся команде победу в кубковом финале с «Крыльями Советов» в 2004-м. После этого Федьков стал почётным гражданином Чечни, в честь него назвали улицу в Гудермесе.

«Пари НН» — Николай Калинский

«Пари НН» существует всего 10 лет — клуб был образован летом 2015-го. И лучший бомбардир нижегородского клуба до сих пор в команде. Это полузащитник Калинский, которому хватило для рекорда 26 голов. В РПЛ Николай забил 20 мячей, остальные шесть — в ФНЛ. А вот в Кубке России Калинский, как ни странно, в составе «Пари НН» не отличался. Николай обошёл Тимура Сулейманова: нападающий остановился на 25 голах перед переходом в московский «Локомотив».

«Факел» — Михаил Бирюков

Наибольшее количество голов в российской истории «Факела» забил нападающий Бирюков, отыгравший за воронежский клуб четыре сезона. Но если брать всех лучших бомбардиров команды, включая советскую эпоху, то Михаила нет даже в топ-3. Он уступает Виктору Пимушину, Владимиру Янишевскому, Владимиру Проскурину и некоторым другим. У Бирюкова 44 гола. В основном он отличался в низших дивизионах: 25 мячей в Первом дивизионе и 17 — во Втором. Ещё два — в Кубке России. В сегодняшнем «Факеле» никого рядом нет.

«Оренбург» — Марат Шогенов

У «Оренбурга» лучший бомбардир в российской истории тоже зажигал в низших дивизионах, а вот в элите поиграл за команду совсем чуть-чуть (шесть матчей в РПЛ). Полузащитник Шогенов провёл в оренбургском клубе 11 лет! За это время забил 44 мяча. Больше всего — в Первом дивизионе/ФНЛ (23). Ещё 18 голов у Марата было во Втором дивизионе и три — в Кубке России. В топ-3 бомбардиров, помимо Шогенова, входят более известные нападающие, но также уже покинувшие «Оренбург», — Джоэль Фамейе (37) и Дмитрий Воробьёв (30).

Футбол
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Владимир Проскурин
Марат Шогенов
Григорий Федотов
Галимзян Хусаинов
Константин Бесков
Андрей Федьков
Александр Маслов
Артем Дзюба
Федор Смолов
Алехандро Домингес
Константин Савичев
Олег Терехин
Иван Сергеев
Александр Руденко
Николай Калинский
Федор Черенков
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Лоськов
Никита Симонян
Михаил Бирюков
Сергей Родионов
Сергей Корниленко
Юрий Гаврилов
Валерий Газзаев
Андрей Тихонов
Сергей Соловьев
Александр Кержаков
Вагнер Лав
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