Баббель предложил «Ливерпулю» заменить Нуньеса на Гарри Кейна

Бывший футболист «Ливерпуля», «Баварии» и «Гамбурга» Маркус Баббель заявил, что мерсисайдскому клубу стоит обратить внимание на нападающего «Баварии» Гарри Кейна, если форвард Дарвин Нуньес покинет команду летом.

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«Нуньес должен играть чаще. Но если «Ливерпуль» собирается продать Нуньеса этим летом и если они действительно хотят заполучить топ-бомбардира, то им стоит обратить внимание на Гарри Кейна. Он многое может предложить, если вернётся в английскую Премьер-лигу», — приводит слова Баббеля известное британское Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.