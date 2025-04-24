«Спартак» чаще всех клубов РПЛ в этом сезоне бьет пенальти

Московский «Спартак» является лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 по пробитым пенальти. Так, красно-белые получили право исполнить девять 11-метровых ударов. При этом в ворота «Спартака» поставили всего один пенальти (самый низкий показатель РПЛ), сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

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Также стоит отметить, что чаще всего пенальти назначаются в ворота «Рубина» — 9 ударов. А лучший клуб по отраженным пенальти — «Краснодар». В ворота «быков» назначили три 11-метровых, и только один из них завершился голом.

Худший по реализации пенальти «Ахмат». Грозненцы реализовали всего один из пяти своих ударов с «точки».