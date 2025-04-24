Футболист «Динамо» назвал отличающее качество Лички

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка любит, когда команда играет с мячом и владеет им. Об этом ТАСС рассказал полузащитник бело-голубых Данил Глебов.

Как ранее сообщал ТАСС, Глебов перешел в "Динамо" из "Ростова" 20 февраля.

"Марцел Личка - хороший тренер. Для меня перспектива - играть, стараться, продолжать делать то же самое, что делал. Я бы не хотел сравнивать Личку с Валерием Карпиным. Какое бы качество выделил у Лички? Хочет и любит, чтобы мы играли с мячом", - сказал Глебов.

В текущем сезоне Глебов провел 6 матчей за "Динамо", не отметившись результативными действиями.