Известно, за сколько ЦСКА готов продать Файзуллаева

ЦСКА может расстаться с Аббосом Файзуллаевым при достойном предложении из Европы, тогда как будущее Сауля Гуарирапы в клубе зависит от его игры в концовке сезона.

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По информации Карпова, Файзуллаев может покинуть ЦСКА, если поступит достойное предложение из-за рубежа. Клуб готов отпустить Аббоса за сумму не менее 12 млн евро. При этом обсуждается возможность продления контракта с игроком, хотя сам Файзуллаев настроен на Европу.

Летом 2023 года Файзуллаев стал игроком ЦСКА, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. В текущем сезоне он провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

В 2023 году Файзуллаев был признан футболистом года в Узбекистане, а в 2024 году — лучшим молодым футболистом года в Азии.

Судьба Гуарирапы зависит от его игры в оставшихся матчах сезона. Если команда не увидит достаточного прогресса, возможен вариант с продлением контракта с Саулем, хотя тренерский штаб верит в потенциал венесуэльца, сообщает Карпов.

Летом 2024 года Сауль Гуаррапа, нападающий клуба «Сочи», перешёл в ЦСКА на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и 7 матчах Кубка России, в которых забил 2 гола.

У ЦСКА есть опция выкупа 22-летнего игрока. Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сауля составляет 1 миллион евро.