Сербский клуб установил фантастический рекорд

Российский футбол с февраля 2022 года находится в не самой лучшей ситуации. Наши команды обособлены от мировой арены и за редкими исключениями конкурируют только между собой. Помимо белорусов, в Россию ежегодно приезжают сербы, которым за это досталось от Украины – в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» отказалось от рукопожатий с игроками «Партизана» после их участия в Братском кубке в Москве.

© ФК «Црвена Звезда»

Однако это никак не повлияло на наши отношения с сербами, а, наоборот, укрепило их. И теперь хочется порадоваться за «Црвену Звезду», которая установила сумасшедший мировой рекорд.

Ещё год назад весь мир говорил о том, как «Байер» идёт без поражений на протяжении всего сезона, но та серия прервалась в самый неподходящий момент – в финале еврокубка. У «Црвены» достижение чуть иное, но оно заслуживает не меньше уважения. Команда не проигрывает дома на протяжении восьми лет – с апреля 2017 года. И за это время «Црвена» провела 148 беспроигрышных матчей на своём поле.

Сербских фанатов красно-белых с уверенностью можно назвать самыми счастливыми болельщиками, ведь на их глазах команда выкладывается по-полной и всегда приносит результат, а не заставляет покидать родной стадион в грустном настроении. Арену «Райко Митич» в Белграде болельщики провозгласили «Мараканой», которая стала настоящим бастионом для соперников красно-белых. Вроде и мелочь, а ужас на приезжающие команды всё равно наводит.

Все мы знаем, что каждый матч для футбольного фаната – это праздник, особенно если удаётся посетить игру вживую. И «Црвена» делает всё для того, чтобы этот праздник не испортить. Безусловно, здесь огромная заслуга и самих болельщиков, ведь сербы известны своей культурой боления, а фанаты «Црвены» – одни из самых ярких во всём мире. И они заслужили такую сумасшедшую серию любимой команды.

Впрочем, недавно сербы обновили ещё один рекорд «Реала» по количеству матчей без поражений в рамках чемпионата страны – их у «Црвены» было 48 подряд, но эта череда кончилась вчера, 23 апреля. В матче 32-го тура красно-белые уступили «Радничкам», потерпев первое за 490 дней поражение в лиге. Правда, вряд ли это сильно огорчает местных фанатов, ведь команда досрочно гарантировала себе чемпионство в этом сезоне.

Мировой рекорд «Црвены Звезды» – это не просто цифра. Это символ доминирования в сербском футболе, показывающий, насколько сильно команда живёт футболом. Для футболистов, как и для фанатов, каждый матч на родной «Мараканой» становится праздником, и они это доказывают на протяжении восьми лет. Конечно, любая серия рано или поздно заканчивается, но эта точно войдёт в историю как одна из самых величайших в истории мирового футбола.