Карпов: Медина и Хлусевич покинут "Спартак"

Полузащитник Хесус Медина и защитник Даниил Хлусевич покинут московский «Спартак» по окончании сезона.

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Как сообщает Карпов, решение по парагвайцу окончательно оформилось после его промаха с пенальти в матче против «Динамо» Махачкала — доверие к игроку окончательно иссякло. Что касается Хлусевича, он не вписывается в игровые планы главного тренера Деяна Станковича.

На замену красно-белые уже ведут активный поиск правого защитника в пару к Даниилу Денисову. Один из рассматриваемых вариантов — Александр Сильянов, о переговорах с которым ранее уже сообщалось. Кроме того, «Спартак» намерен продлить контракт с голкипером Александром Довбней.

Клуб также продолжит усиление центра поля. Несмотря на уверенную игру Кристофера Мартинса и надежность Наиля Умярова, в команде ищут ещё одного качественного полузащитника, способного закрыть позиции «шестёрки» и «восьмёрки» и внести дополнительную вариативность в игру.