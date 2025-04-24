Агент: все ведущие клубы РПЛ засматриваются на Сильянова

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александоа Сильянова, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Если внимательно прочитать заметку Ивана Карпова, по-моему, все ведущие клубы засматриваются на Сильянова. Насколько я знаю, ЦСКА не контактировал, по крайней мере, с «Локомотивом» по поводу Александра», — приводит слова Кузьмичева «Чемпионат».

«Локомотив» после 25 туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

26 апреля красно-зеленые сыграют против «Ростова». Встреча состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

В текущем сезоне 24-летний Сильянов провел 32 матча, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.