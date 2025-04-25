Представитель РФС принял участие в симпозиуме УЕФА по VAR

Менеджер системы VAR Российского футбольного союза (РФС) серб Далибор Джурджевич принял участие в симпозиуме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по VAR, который прошёл в Лиссабоне (Португалия) с 23 по 24 апреля.

«От России участвовал менеджер VAR РФС Далибор Джурджевич», — приводит слова представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

В симпозиуме УЕФА приняли участие делегаты от 46 европейских национальных ассоциаций, которые уже ввели или решили внедрить VAR.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.