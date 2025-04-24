Гурцкая назвал суммы премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром».

© Sports.ru

Сине-бело-голубые дома обыграли «быков» (4:1) в матче 24‑го тура Мир РПЛ.

По данным Sport24, премиальные каждому игроку петербургского клуба в случае победы над «Краснодаром» должны были составить 110 тысяч евро. Так как «Зенит» победил с разницей в три мяча, сумма выросла до 250 тысяч.

– За матч с «Краснодаром» была базовая премия за победу была 50 тысяч евро. За разницу в два мяча – 60 тысяч, за разницу в три мяча – 70.

Если они станут чемпионами, им добьют по тридцатке. То есть, грубо говоря, максимальная выплата за этот матч – 100 тысяч евро.

– Считаешь, это нормально?

– Я считаю, что это не наше дело, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.