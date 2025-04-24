Семак высказался о предстоящем матче РПЛ с «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 26 апреля.

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«Все в рабочем состоянии, подготовка идёт как обычно. Готовимся, тренируемся. Надеюсь, в хорошем состоянии подойдем к матчу против «Динамо». Против нас все выходят с особым настроем. Мы — команда, которая является чемпионом последних лет, естественно, особый настрой всегда присутствует. А что касается «Динамо», то это очень крепкая, хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, очень много забивает, дома играет очень хорошо. Я думаю, что нас ждёт интересный матч. Посмотрим, как он будет складываться. По крайней мере надеюсь, что мы будем максимально к нему готовы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).