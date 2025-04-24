Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, поздравили ли его с достижением 150 побед в РПЛ.

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«Несколько поздравлений было, но никто особенно не уделяет этому значения из моего окружения. Тем более – я. Я последний, кто следил за этой статистикой», – цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Семак провел в «Зените» 6 сезонов, завоевал 6 чемпионских титулов и 2 Кубка России. Ранее работал в «Уфе».

После 25 туров РПЛ петербуржцы занимают второе место с отставанием в 2 очка от «Краснодара».

В 26-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо».