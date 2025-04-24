Преступники похитили жену и ребенка футболиста, пока он прятался под кроватью

В Эквадоре преступники похитили жену и ребенка футболиста, сам спортсмен спрятался под кроватью
Жена эквадорского футболиста Джексона Родригеса и его пятилетний ребенок были похищены, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Ночью в среду неизвестные мужчины ворвались в дом в городе Гуаякиль в поисках футболиста.
По словам начальника полиции, в своих показаниях 26‑летний защитник «Эмелека» заявил, что спрятался под кроватью, когда услышал, как ломается входная дверь. Преступники похитили жену и ребенка Родригеса.
По данным полиции, Родригес увидел из окна, «что люди ехали на сером пикапе».
Ранее власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в попытке сдержать волну насилия, охватившую страну.