Преступники похитили жену и ребенка футболиста, пока он прятался под кроватью

Жена эквадорского футболиста Джексона Родригеса и его пятилетний ребенок были похищены, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Ночью в среду неизвестные мужчины ворвались в дом в городе Гуаякиль в поисках футболиста.

По словам начальника полиции, в своих показаниях 26‑летний защитник «Эмелека» заявил, что спрятался под кроватью, когда услышал, как ломается входная дверь. Преступники похитили жену и ребенка Родригеса.

По данным полиции, Родригес увидел из окна, «что люди ехали на сером пикапе».

Ранее власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в попытке сдержать волну насилия, охватившую страну.