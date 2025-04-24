Винисиуса заинтересовало предложение из Саудовской Аравии

Винисиуса Жуниора заинтересовало предложение из Саудовской Аравии.

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Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник в «Реале».

Утверждается, что ранее в этом сезоне Винисиус давал понять в разговорах, что его привлекает возможность выступать за один из клубов Саудовской Аравии.

При этом игроки и персонал «Реала» согласились, что от поступившего бразильцу предложения «невозможно отказаться». В связи с этим в клубе предполагают, что существует хороший шанс, что Винисиус покинет команду.