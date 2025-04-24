Названо имя арбитра, который рассудит «Спартак» и ЦСКА

Арбитр Кирилл Левников назначен главным судьей на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками судьи назначены Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR– Артём Любимов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак», игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.