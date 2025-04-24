Нападающий покинет английский «Лестер» после 13 лет в клубе

38-летний нападающий «Лестера» Джейми Варди объявил о решении покинуть английский клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом форвард сообщил в видеоролике, который был опубликовал пресс-службой «Лестера» в социальной сети X (ранее Twitter).

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Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с «лисами» английский нападающий поднялся из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, а в сезоне-2015/2016 помог «Лестеру» выиграть чемпионат Англии. По итогам этой кампании Джейми был признан игроком сезона АПЛ.

Отметим, что Варди некоторое время был рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось выполнить результативное действие. На его счету 15 таких игр.