Тренер «Реала Сосьедад» уйдет из клуба летом

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль объявил о решении покинуть испанский клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Сосьедада» на официальном сайте клуба.

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Альгуасиль возглавляет сан-себастьянцев с 2018 года. Примечательно, что игровую карьеру Иманол начал именно в «Реале Сосьедад», как и тренерскую. Он работал на разных должностях в клубе с 2011 года, тренируя юношескую и молодёжную команды сан-себастьянцев.

В сезоне-2019/2022 Иманол Альгуасиль привёл «Реал Сосьедад» к победе в Кубке Испании. За испанскую команду с 2023 года выступает российский полузащитник Арсен Захарян.